Пневмония стала причиной госпитализации десяти пациентов в Карелии за сутки

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в республике.
Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, информирует оперативный штаб.
За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5198 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Ранее сообщалось, что в Карелии еще три человека умерли от COVID-19.
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