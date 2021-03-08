Пневмония стала причиной госпитализации десяти пациентов в Карелии за сутки

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в республике.

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, информирует оперативный штаб.

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5198 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что в Карелии еще три человека умерли от COVID-19.