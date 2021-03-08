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В Карелии еще три человека умерли от COVID-19

Новости. Общество
09:21, 09 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Кондопоги 1943 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1929 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончался житель Сегежи 1956 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии, согласно официальным данным властей, от COVID-19 умерли 330 человек. Эта информация содержится в таблице на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 122 человека. Всего выздоровевших с начала пандемии в республике - 37942 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6781,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2952,7 случая, по Северо-Западу – 5216,8.

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Комментарии

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Zim
2021-03-09 10:42:45
Опять три, что есть указание «больше трёх не собираться»?
Ульяна
2021-03-09 10:13:06
Печально! Искренне соболезную родным и близким.....
Гость
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