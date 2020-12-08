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Пневмония унесла жизнь 80-летнего жителя Карелия

Новости. Общество
09:25, 09 Декабря 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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Всего за время пандемии в Карелии скончались 95 человек, заболевших пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 80-летний мужчина, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

За последние 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 45 человек.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2928 пациентов, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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