В Карелии завершена паспортизация семей мобилизованных по поручению Парфенчикова

Социальный паспорт позволяет местным властям знать индивидуальные потребности семей мобилизованных и оказывать им необходимую помощь, сообщили в правительстве республики.

В Карелии завершилась работа по формированию паспортов семей мобилизованных жителей. Она проводилась до 1 декабря по поручению главы республики Артура Парфенчикова. Итоги подвели сегодня на совещании в правительстве Карелии, которое провела заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник с представителями муниципальных штабов.

В настоящее время все районы республики задачу выполнили. Реестр семей мобилизованных составлен по каждому населенному пункту. Это позволит с каждой из них работать индивидуально.

— Паспорт включает в себя объемную информацию: количество членов семьи, их состояние здоровья, материальное положение семьи, ее потребность в оказании бытовой, медицинской, психологической или любой другой помощи. Глава района, поселения, города должен знать каждую семью, взаимодействовать с ней, знать вопросы и проблемы, с которыми она сегодня сталкивается, — рассказала заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Следующий шаг после составления паспортов — ежедневная работа по сопровождению семей. Как подчеркнула вице-премьер, местным властям необходимо оперативно реагировать на все просьбы и обращения семей мобилизованных. Одна из проблем, которую они поднимали — обеспечение дровами — решена. Как сообщила Лариса Подсадник, по поручению главы Карелии оплата и доставка дров будет осуществляться через фонд «Живой город».

Напомним, что правительство республики направило в фонд 40 млн рублей бюджетных средств для оперативного решения насущных вопросов.