"Победа живет в сердце каждого из нас!"

Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы.

75 лет наша страна живет, благодаря смелым и отважным людям, которые сражались за Родину в далеких 1941-1945 годах! Это великий день, который остается в сердце каждого нашего соотечественника. Пусть ни наше, ни следующие поколения не забывают великих подвигов, пусть на нашей планете всегда будет мир и спокойствие.

Компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны, заслуживших почет и уважение граждан России. Мы желаем вам крепкого здоровья, внимания и долгих лет жизни! Спасибо вам за все! Низкий поклон поколению Победителей!