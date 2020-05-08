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"Победа живет в сердце каждого из нас!"

Новости. Общество
14:15, 09 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы.

75 лет наша страна живет, благодаря смелым и отважным людям, которые сражались за Родину в далеких 1941-1945 годах! Это великий день, который остается в сердце каждого нашего соотечественника. Пусть ни наше, ни следующие поколения не забывают великих подвигов, пусть на нашей планете всегда будет мир и спокойствие.

Компания "Баренц Групп" поздравляет с Днем Победы всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны, заслуживших почет и уважение граждан России.  Мы желаем вам крепкого здоровья, внимания и долгих лет жизни! Спасибо вам за все! Низкий поклон поколению Победителей! 

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