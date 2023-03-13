Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
13.03.2023 16:30
Новый район Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»: каким он будет? (ВИДЕО)
14.03.2023 16:30
Жители аварийных домов в Карелии могут подать заявления на расселение местным чиновникам
14.03.2023 09:16
В Петрозаводске построят новую дорогу с парковкой у железнодорожного вокзала за 150 млн рублей
14.03.2023 14:08

Победитель конкурса «Учитель года Петрозаводска» ушла в блогеры

Новости. Общество
08:00, 15 Марта 2023
фото: из личного архива Надежды Яковлевой

Новости партнеров

Учитель начальных классов Надежда Яковлева стала зарабатывать в четыре раза больше, занявшись блогингом.

Надежда Яковлева отработала в школе 10 лет, педагог высшей категории, победитель городского конкурса «Учитель года». Все это она оставили ради блогинга.

«О смене деятельности впервые задумалась во время пандемии. У меня был выпускной 4 класс. Нас всех перевели на дистанционное обучение. Я не могла видеть детей, общаться с ними лично. Все происходило онлайн. И это и был такой переломный момент, когда я задумалась: «А что дальше?». Тогда я пошла учиться на продвижение в социальных сетях. Обучилась на копирайтера, контент-маркетолога. На летних каникулах решила попрактиковаться и начала вести несколько коммерческих аккаунтов — косметолога, кондитера. Создавая контент, я стала понимать, что продвижение очень сильно зависит от личного бренда, особенностей самого человека, в то время это понятие еще не было так популярно, как сейчас. И я догадалась, что могу и сама вести блог. Делиться своим опытом и знаниями учителя. Когда я начала, то увидела очень теплую обратную связь. Это то, что было нужно людям. Сейчас я репетитор по подготовке к школе, а также по всем предметам начальной школы. Срок ожидания занятий со мной доходит до года. И это все благодаря блогу», - поделилась Надежда Яковлева.

По словам блогера, она увеличила свой доход в 4 раза. То, что раньше зарабатывала в школе за месяц, сейчас зарабатывает за неделю.

«Это очень мотивирует расти дальше, развиваться. Сейчас прохожу групповое наставничество по вип-тарифу, которое стоило 100 тысяч рублей. Для меня это важно. Я вижу, какой результат это приносит», - отметила учитель.

Подробнее читайте в рубрике «Ушли быть блогерами».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру

Аналитика

14.03.2023 12:17
Обществоведение
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
О помощи семьям участников спецоперации со стороны правительства Карелии рассказала вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Власть на месте: активность и инициатива
06.03.2023 09:38
«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники
03.03.2023 11:19
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.