Победитель конкурса «Учитель года Петрозаводска» ушла в блогеры

Учитель начальных классов Надежда Яковлева стала зарабатывать в четыре раза больше, занявшись блогингом.

Надежда Яковлева отработала в школе 10 лет, педагог высшей категории, победитель городского конкурса «Учитель года». Все это она оставили ради блогинга.

«О смене деятельности впервые задумалась во время пандемии. У меня был выпускной 4 класс. Нас всех перевели на дистанционное обучение. Я не могла видеть детей, общаться с ними лично. Все происходило онлайн. И это и был такой переломный момент, когда я задумалась: «А что дальше?». Тогда я пошла учиться на продвижение в социальных сетях. Обучилась на копирайтера, контент-маркетолога. На летних каникулах решила попрактиковаться и начала вести несколько коммерческих аккаунтов — косметолога, кондитера. Создавая контент, я стала понимать, что продвижение очень сильно зависит от личного бренда, особенностей самого человека, в то время это понятие еще не было так популярно, как сейчас. И я догадалась, что могу и сама вести блог. Делиться своим опытом и знаниями учителя. Когда я начала, то увидела очень теплую обратную связь. Это то, что было нужно людям. Сейчас я репетитор по подготовке к школе, а также по всем предметам начальной школы. Срок ожидания занятий со мной доходит до года. И это все благодаря блогу», - поделилась Надежда Яковлева.

По словам блогера, она увеличила свой доход в 4 раза. То, что раньше зарабатывала в школе за месяц, сейчас зарабатывает за неделю.

«Это очень мотивирует расти дальше, развиваться. Сейчас прохожу групповое наставничество по вип-тарифу, которое стоило 100 тысяч рублей. Для меня это важно. Я вижу, какой результат это приносит», - отметила учитель.

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