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Новости. Экономика
16:18, 16 Августа 2018

Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии

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Причиной запрета на торговлю алкоголем в магазинах торговых сетей "Лента" и "Манит" на территории Карелии стали слишком низкие цены и ночная торговля.

Это следует из материалов проверок торговых сетей, проводившихся министерством экономического развития в июле и августе этого года.

В "Ленте" были выявлены факты повторных продаж алкогольной продукции с одним и тем же штриховым кодом внутри одного обособленного подразделения, а также продаж алкогольной продукции по цене "ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»" говорится в документе.

Цены ниже минимально разрешенных были также выявлены в "Магните". Кроме того, этой торговой сети Минэк предъявил претензии в продаже алкоголя в ночное время.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2018-08-16 16:56:42
Для проформы наказали федеральные сети , а потом так же на всегда закроют продажи местных торговых сетей . Подставы организуют .
Неравнодушный
2018-08-16 16:31:11
Правильно, алкоголь - это роскошь. Чтобы безопасно забыться, алконарикам надо будет хорошо потратиться.
zanoza
2018-08-16 16:37:59
Неравнодушный, алканарики перейдут на "Боярышник" и другие спиртосодержащие "лекарства".
кир
2018-08-16 16:47:05
zanoza, ваши предложения? Пить или не пить? Вот в чем вопрос.
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