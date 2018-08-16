Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии

Причиной запрета на торговлю алкоголем в магазинах торговых сетей "Лента" и "Манит" на территории Карелии стали слишком низкие цены и ночная торговля.

Это следует из материалов проверок торговых сетей, проводившихся министерством экономического развития в июле и августе этого года.

В "Ленте" были выявлены факты повторных продаж алкогольной продукции с одним и тем же штриховым кодом внутри одного обособленного подразделения, а также продаж алкогольной продукции по цене "ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»" говорится в документе.

Цены ниже минимально разрешенных были также выявлены в "Магните". Кроме того, этой торговой сети Минэк предъявил претензии в продаже алкоголя в ночное время.

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