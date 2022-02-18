Почему муниципальные выборы в Карелии не обещают острой борьбы

Как пройдут выборы в районах Карелии и почему на них не ждут борьбы.

На фоне предстоящих осенью выборов главы Карелии муниципальные избирательные кампании, начавшиеся в январе в девяти районах республики, для большинства ее жителей проходят почти незаметно. Нет ни громких политических заявлений, ни партийной агитации, хотя назначенные на 20 марта досрочные выборы глав Деревянского, Куземского и Чалнинского сельского поселений могут стать последними прямыми выборами руководителей органов местного самоуправления для существующих муниципальных образований Карелии. Напомним, в конце прошлого года федеральный центр затеял очередную муниципальную реформу, которая предусматривает упразднение всех существующих городских и сельских поселений. Вместо них в стране предполагается создать городские и муниципальные округа, и, если Госдума примет новый закон о местном самоуправлении, его ждет очередная перекройка по федеральным лекалам.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».