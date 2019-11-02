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Новости. Общество
14:24, 02 Ноября 2019
фото: https://pixabay.com/

Почему не надо говорить "да", если звонят с незнакомого номера

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В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров, пишет "Российская газета".

Позвонившие, как правило, представляются социологами и задают банальные вопросы: "Скажите, вы пользуетесь интернетом?" или "Это Наталья Александровна Петрова?".

Специалисты уверяют, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца - опасно, так как вполне возможно, что вы разговариваете со злоумышленниками, которые собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.

Напомним, что с лета прошлого года банки в России могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Если человеку, например, удобно общаться с банком удаленно, то он может подключить возможность аутентификации по голосу.

"Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, - "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться", - отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.

Специалисты посоветовали приучить себя использовать хрестоматийное "алло", пишет газета.

Ранее психолог назвала основную опасность соцсетей.

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Комментарии

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кир
2019-11-02 16:02:25
Почему по легенде царь Петр высылал неугодных кем(ь)? Ну, к какой-то матери. С тех пор ничего не изменилось. Не будет инвесторов.
1677
2019-11-02 15:15:24
было б, что переводить. инфляция растет, а зп падает
Гость
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