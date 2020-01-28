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Почему снижается прожиточный минимум, объяснили в Минтруда

Новости. Общество
16:15, 29 Января 2020
фото: pixabay
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Снижение официальной величины прожиточного минимума в России связано с уменьшением стоимости продуктов питания, которые используются при расчете этого показателя.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя иницативу министерства снизить прожиточный минимум.

"Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан… Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-01-29 17:46:59
Это где они увидели снижение стоимости продуктов? Явный мухлёж с прожиточным минимум связан с социальными выплатами, которые привязаны к этому прожиточному минимуму.
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