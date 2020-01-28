Почему снижается прожиточный минимум, объяснили в Минтруда

Снижение официальной величины прожиточного минимума в России связано с уменьшением стоимости продуктов питания, которые используются при расчете этого показателя.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя иницативу министерства снизить прожиточный минимум.

"Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года не влияет на объем мер социальной поддержки граждан… Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума", — говорится в сообщении. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".