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Почему статус форс-мажора не спасет бизнес Карелии от краха в эпидемию

Новости. Экономика
14:50, 21 Апреля 2020
фото: pixabay.com / Frantisek_Krejci
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Большинство малых и средних предпринимателей не смогут использовать заключение о "карантинном" форс-мажоре для спасения своего бизнеса из-за его узкой применяемости.

Минэк Карелии предоставил возможность предпринимателям региона получать заключения о форс-мажоре, вызванном ситуацией с распространением коронавируса. Предполагается, что этот документ должен застраховать бизнесменов в случае неисполнения ими работ по договорам или срывов обязательств по платежам. Предприниматели, в свою очередь, считают, что свидетельство о форс-мажоре не способно помочь в решении ключевых антикризисных задач. 

"Основные проблемы заключение о форс-мажоре не решает, так как необходимо все равно платить арендную плату, заработную плату сотрудникам и другие операционные расходы компании. Заключение о форс-мажоре решает исключительно юридическую сторону исполнения по контрактным и договорным обязательствам", - утверждает директор по развитию IT-аутсорсинговой компании "Сервис Мак" Светлана Макаревская.

При этом большинство предпринимателей в период карантина столкнулись с невозможностью перечислять деньги на повседневные расходы: аренду, коммуналку и зарплаты сотрудников. В этих случаях документ о форс-мажоре бизнесменам никак не поможет, считает эксперт.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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