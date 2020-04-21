Почему статус форс-мажора не спасет бизнес Карелии от краха в эпидемию

Большинство малых и средних предпринимателей не смогут использовать заключение о "карантинном" форс-мажоре для спасения своего бизнеса из-за его узкой применяемости.

Минэк Карелии предоставил возможность предпринимателям региона получать заключения о форс-мажоре, вызванном ситуацией с распространением коронавируса. Предполагается, что этот документ должен застраховать бизнесменов в случае неисполнения ими работ по договорам или срывов обязательств по платежам. Предприниматели, в свою очередь, считают, что свидетельство о форс-мажоре не способно помочь в решении ключевых антикризисных задач.

"Основные проблемы заключение о форс-мажоре не решает, так как необходимо все равно платить арендную плату, заработную плату сотрудникам и другие операционные расходы компании. Заключение о форс-мажоре решает исключительно юридическую сторону исполнения по контрактным и договорным обязательствам", - утверждает директор по развитию IT-аутсорсинговой компании "Сервис Мак" Светлана Макаревская.

При этом большинство предпринимателей в период карантина столкнулись с невозможностью перечислять деньги на повседневные расходы: аренду, коммуналку и зарплаты сотрудников. В этих случаях документ о форс-мажоре бизнесменам никак не поможет, считает эксперт.

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