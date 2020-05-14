Почему важно зафиксировать доступность и качество медицинской помощи в Конституции

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания; такого же мнения придерживаются эксперты.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 95% граждан считают наиболее важной социальной поправкой в Конституцию ту, которая гарантирует доступность и качество медицинского обслуживания. Такого же мнения придерживаются эксперты, в том числе – представители медицинского сообщества, известные врачи-практики.

Напомним, что сейчас в Конституции пункт 1 статьи 41 гласит: "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений".

Казалось бы, уже это гарантирует многое. Но всемирно известный доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ первым предложил внести положения о создании условий для ведения гражданами здорового образа жизни и, что является еще более важным, – обязательства государства по оказанию не просто медпомощи, а обеспечения и оказания "доступной и качественной медицинской помощи".

То есть, ранее в Конституции лишь декларировалось право на получение медицинской помощи. Теперь же, в предлагаемых поправках конкретизируется, что медпомощь должна быть только качественной и доступной. И если это не так, следовательно, речь пойдет о нарушении Конституции.

Согласитесь, - разница принципиальная. Не случайно, эту инициативу поддержал Президент, и поправка вошла в пакет изменений в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным.

Что по этому поводу думают эксперты, читайте в нашем материале в рамках совместного информационного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии.