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Новости. Общество
15:30, 06 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Почему жильцов бывшего общежития в центре Петрозаводска выселяют на улицу

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Наниматели комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 под Новый год могут оказаться на улице.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.

Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

Уведомления получили все - и должники и те, кто исправно оплачивает услуги.

Как жители оказались в такой ситуации и почему некоторые из них не идут за помощью, читайте здесь.

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Комментарии

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Славик
2018-12-06 15:51:39
Чему удивляться-то? Вон ,пенсионер из Магадана ,ветеран труда, выслал Медведеву "прибавку" к пенсии,683 р., у меня жена удивилась! что так много,у неё 130 р. прибавка была, а всю жизнь горбатилась на государство...вот этому можно удивиться...
Скоро нас "пошлют" ,в двадцатых числах .кажется,и всё пойдёт по кругу....этому уже не удивляюсь....
Удивляюсь ,как ведущие программ по 1 ,2 и НТВ ,поливая грязью Запад и США,сами там имеют и дома,и деньги и даже гражданство....вот этому удивляться надо?
А то ,что людей выселяют ,уже никого не волнует ,это по НТВ не покажут....
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