Почему жильцов бывшего общежития в центре Петрозаводска выселяют на улицу

Наниматели комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 под Новый год могут оказаться на улице.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.

Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

Уведомления получили все - и должники и те, кто исправно оплачивает услуги.

Как жители оказались в такой ситуации и почему некоторые из них не идут за помощью, читайте здесь.