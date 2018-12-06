Почему жильцов бывшего общежития в центре Петрозаводска выселяют на улицу

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Наниматели комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 под Новый год могут оказаться на улице.
В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года.
Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.
Уведомления получили все - и должники и те, кто исправно оплачивает услуги.
Как жители оказались в такой ситуации и почему некоторые из них не идут за помощью, читайте здесь.
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