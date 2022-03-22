Почти 30 млрд рублей составил объем безналичных платежей Сбербанка в Карелии в 2021 году

В 2021 году объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка в Республике Карелия, превысил 29 млрд рублей. Это на 56% больше, чем в 2020 году.

Общая сумма платежей, совершенных без использования наличных на Северо-Западе, составила почти 670 млрд рублей - на 14% больше, чем в 2020 году.

Как и годом ранее, в 2021 году преобладали платежи за коммунальные услуги, сотовую связь и телеком.

«СберБанк Онлайн по-прежнему наиболее популярен среди наших клиентов, если говорить о дистанционных каналах оплаты. Об этом говорят и цифры: прирост объёма платежей в онлайн-банке за прошлый год составил почти 440 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2020 году. Кроме того, мы видим тенденцию к максимальной автоматизации рутинных дел, в том числе финансовых. Люди предпочитают один раз настроить процесс и доверить дальнейшие операции банку. Только в прошлом году через наш сервис «Автоплатёж» прошло более 53 млрд рублей. Услуга позволяет автоматически оплачивать сотовую связь и телеком, услуг ЖКХ, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты почти 28 млн раз. Переводы через них составили по объёму почти 30 млрд рублей.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк