Почти 5 тыс. жителей Карелии подписались под петицией о вреде дистанционного обучения для детей

Введенное властями Карелии дистанционное обучение в учебных заведениях вредит здоровью и знаниям детей.

Об этом говорится в петиции "За дневное очное обучение в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях", размещенной на сайте localpetition.ru.

Авторы обращения заявляют, что высказывают мнение родителей учащихся и перечисляют проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети при дистанционном обучении.

"Ежедневное многочасовое удержание наших детей за компьютером в ущерб их здоровью (падает зрение, отсутствует аппетит/или наоборот, искривляется позвоночник); невозможность получать полноценные знания из-за отвлекающих факторов: наличие в семье малых детей, компьютерные игры, чаты, телефон скученность людей в небольших квартирах шумные соседи; невозможность получить индивидуальную консультацию педагога (теперь это ложится на плечи родителей-непрофессионалов)", - говорится в обращении.

Так же его авторы указывают, что в семьях зачастую имеется всего по одному компьютеру, и если школьников двое, то они не могут учиться одновременно.



Кроме того, сама организация дистанционного обучения приводит к тому, что учители фактически не участвуют в процессе.

"Нет видео-уроков, нет объяснений учителя. В большинстве случаев всё сводится лишь к списку заданий, которые надо сделать. В лучшем случае — ссылки на видео с Ютуба, которые самостоятельно дети, особенно учащиеся начальных классов, понять не могут. Вся ответственность за объяснение и понимание материала детьми ложится на родителей. Учителя же выполняют только контролирующую функцию!", - поясняют авторы петиции.



Но самое главное, что родители или не могут ходить на работу – им надо сидеть с детьми дома – или им приходиться оставлять их одних без присмотра.

"Каждый из нас (наших детей) сталкивается либо с одной из указанных проблем, либо с комплексом проблем. Мы с нетерпением ожидаем возвращения к привычной (дневной очной) форме обучения наших детей в детских дошкольных учреждениях, школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях г.Петрозаводска и Республики Карелия в целом", - сказано в обращении.

Его авторы также поясняют, что "цель петиции — не скорейшая отмена карантина (это решение должны принимать врачи), но краткое описание всех проблем и сложностей с дистанционным обучением".

Повлиять на ситуацию, по их мнению, должны министерство образования Карелии, глава республики, администрация Петрозаводска.

Под обращением уже подписались почти 5 тыс. жителей Карелии.