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Почти половина жителей Петрозаводска согласна со снижением зарплаты, чтобы не сидеть в офисе

Новости. Общество
12:43, 09 Августа 2022
фото: © Владимир Песня / РИА Новости

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Отказаться от части зарплаты ради удаленной работы согласны 39% жителей Петрозаводска, чья профессия допускает возможность такого формата трудоустройства.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

По мнению респондентов, сокращение дохода будет компенсироваться не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома.

Чтобы каждый день не сидеть во офисе, каждый пятый согласен отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый — от 10%. Некоторые готовы потерять даже 15%-20% заработка.

Больше всего таких работников среди тех, кто старше 45 лет, и у кого зарплата больше 80 тыс. рублей. Женщины согласны пожертвовать доходом чаще мужчин.

Вместе с тем, число компаний, где есть удаленные сотрудники, в последние месяцы сокращается: по сравнению с мартом текущего года их стало меньше вдвое, а по сравнению с февралем — в 4,5 раза. 

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