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Новости. Политика
13:28, 07 Марта 2018

Почти тысяча наблюдателей будет работать на избирательных участках 18 марта, заявил Цыганков

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В Карелии сформировали корпус общественных наблюдателей, формированием которого занималась Общественная палата республики.

Как сказал член палаты, политолог Анатолий Цыганков, всего необходимо было набрать не менее 900 человек.

"Рабочая группа по общественному наблюдению за президентскими выборами Общественной палаты Карелии с этой работой справилась. Мы набрали 945 наблюдателей. Это очень много, это огромная армия наблюдателей", - сказал Цыганков на совете при Главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека.

Общественные наблюдатели прошли обучение. В ближайшее время они получат направления на избирательные участки, где они будут работать. В день голосования помощь им будут оказывать профессиональные юристы. После выборов Общественная палата Карелии составит рапорт о ходе наблюдения.

"Я надеюсь, что наши наблюдатели в день выборов сработают прекрасно", - сказал Анатолий Цыганков.

 Выборы президента пройдут 18 марта.

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Комментарии

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dgin
2018-03-07 14:24:43
Веры никому нет , надо не наблюдать , а контролировать.
Сявка
2018-03-07 14:10:15
А какой смысл в наблюдателях?
однозначно
2018-03-07 13:41:15
Цыганкову любой повод, лишь бы быть поближе к провластной кормушке. При Худилайнене такую чечетку отбивал на Карелинформе - аж подошвы дымились.
Гость
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