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Под снегом кипит жизнь: узнали, как зимуют тетерева и рябчики

Новости. Природа
08:50, 23 Января 2025
фото: © Анатолий Смирнов

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В сети рассказали, что может скрываться под снежным покровом.

В Нижне-Свирском заповеднике запустили шуточную рубрику «Животные-подснежники», рассказывающую о видах, которые проводят зиму под снегом. Биологически такого термина не существует, но само явление любопытное. Речь идет о животных, которые ночуют, питаются и даже размножаются под снежным покровом.

В основе их материала о главных «подснежниках», тетеревиных птицах — исследования А. Н. Формозова (1976 г.), посвященные зимнему образу жизни этих животных. Среди пернатых чемпионы по зимовке в снегу — рябчики и тетерева:

— Рябчики предпочитают рыхлый снег на полянках, просеках и берегах лесных рек. Они питаются ольховыми плодами и часто ныряют в снег прямо с ветки, чтобы согреть зоб с промерзшими орешками. Иногда они закапываются в снег с разбегу.

— Тетерева зимуют стаями на полянах, вырубках и болотах. Они также с разбегу закапываются в снег, располагаясь недалеко друг от друга. Подснежная «камера» не только согревает птиц, но и защищает от хищников, особенно ястребов. Поднятая потревоженной стаей тетеревов снежная пыль и шум могут дезориентировать хищника.

Отмечается, что глухари и белые куропатки реже используют снежные укрытия. Глухари предпочитают ночевать на деревьях, а куропатки — в лунках на снегу. Но в сильные морозы и они могут найти убежище в сугробах. Белое оперение куропаток служит отличной маскировкой на снегу.

Кроме того, в заповеднике отметили, что тетеревиные закапываются на глубину 20-25 см. Считается, что это позволяет им быстро выбраться на поверхность в случае заморозков. Есть и другая причина: в нижних слоях снега скапливается углекислый газ, выделяемый растениями и почвой. Слишком глубокое закапывание может быть опасным для птиц, как и пребывание на открытом воздухе. Птицы инстинктивно ищут оптимальную глубину.

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