Поддержка малого бизнеса в Карелии вырастет почти до миллиарда рублей, сказал глава Минэка

Многократный рост финансирования государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Карелии в 2019 году позволит резко увеличить долю МСП в экономике республики.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" заявил министр экономического развития Карелии Павел Буренков, комментируя планы властей республики, связанные с участием в национальном проекте по господдержке малого и среднего бизнеса.

По словам Буренкова, в 2018 году на различные меры поддержки МСП в Карелии было направлено около 40 млн рублей. В 2019 году эта сумма вырастет почти до миллиарда рублей. Из них 620 млн Карелия получит за счет федерального бюджета по нацпроекту, еще 120 млн заложено в республиканском бюджете.

Сколько еще средств будет выделено и на какие нужды, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".