Подростка, отправившегося автостопом из Мурманска на юг, нашли в Петрозаводске

Сотрудники полиции Петрозаводска нашли подростка, который был объявлен в розыск в Мурманске - он с приятелем хотел добраться автостопом на юг.

Об этом сообщили руководитель ПСО «ДОБРОСПАС» Алексей Глушков.

«Несовершеннолетнего путешественника с приятелем, которые собрались на юга нашли и задержали сотрудники полиции в Петрозаводске. За ним из Мурманска уже выехали родители», — написал Глушков.

По сведениям полиции подросток вышел из дома в Мурманске 27 сентября и его местонахождение было неизвестно. В качестве приметы сообщалось, что он может путешествовать с 1 или 2 гитарами.