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Подсчитано, на сколько вырастут цены в российских отелях в 2021 году

Новости. Общество
16:25, 25 Января 2021
фото: кадр из сериала "Отель "Элион"
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Рост цен на проживание в отелях на российских курортах в 2021 году составит от 3% до 20% в зависимости от категории.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте "Вестник АТОР

"По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% (в зависимости от категории отеля)", – говорится в сообщении.

Цены на летнее размещение в отелях Краснодарского края и Крыма выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, "при этом все игроки согласны в том, что цены на юг России продолжат расти при высоких темпах заполнения отелей и санаториев".

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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кир
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