Подсчитано, сколько дают бюджету предприятия ГПК Карелии без "Карельского окатыша"

Все предприятия горнопромышленного комплекса Карелии в 2019 году принесли в бюджет Карелии налоговых платежей в 3,6 раза меньше, чем один костомукшский комбинат "Карельский окатыш".

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

По его словам, общий объем налоговых платежей в бюджет Карелии предприятий ГПК с учетом "Карельского окатыша" составил 4,6 млрд рублей. Сколько из этой суммы останется, если вычесть налоги костомукшского комбината, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".