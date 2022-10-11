Подсчитано, сколько солярки способен купить житель Карелии, если не будет есть и не пить

Карелия заняла 27 место в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива для населения.

При составлении рейтинга агентство РИА Новости рассчитало объем дизельного топлива, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

Анализ показал, что основным фактором, влияющим на доступность солярки, являются не столько цены, сколько зарплаты. Во многих регионах из первой двадцатки рейтинга цены значительно выше среднероссийских. В регионах из нижней части рейтинга цены на «дизель», напротив, преимущественно ниже средних по стране.

В Карелии с начала года средняя стоимость солярки выросла на 3% и превысила 58 рублей. На среднюю зарплату жители республики могут купить 800 литров топлива.