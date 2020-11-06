Подтверждены еще две смерти жителей Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции – умерли житель поселка Ильинский Олонецкого района и жительница Петрозаводска.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Мужчина 1960 года рождения скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Женщина 1925 года рождения умерла в Республиканской инфекционной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

За все время эпидемии в Карелии умерли 59 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорске - 5 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми), в Сортавале – 1 человек, в Олонецком районе – 7 человек (Олонец – 2, поселок Ковера – 3, деревня Мегрега – 1, деревня Куйтежа – 1), в Кеми – 7 человек, в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 7, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухи – 4 человека, в Сегежском районе – 6 человек (Сегежа – 5, поселок Надвоицы – 1), в Кондопоге – 31 человек, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (поселок Мелиоративный – 1, ДНТ «Северные просторы» – 1, поселок Новая Вилга – 3, село Заозерье – 3, поселок Шуя – 3, ДНТ «Березка» – 1, село Шокша – 1, СНТ «Бесовецкий» – 1, деревня Бесовец – 1), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кетроваара).



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 2, в Пряжинском районе – 5, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии составляет 1196,2 на 100 тысяч населения. По России - 1181,2 случая, по Северо-Западу – 1578,3.