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Подтверждены еще две смерти жителей Карелии от коронавируса

Новости. Общество
09:17, 07 Ноября 2020
фото: © REUTERS/ТАСС
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В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции – умерли житель поселка Ильинский Олонецкого района и жительница Петрозаводска.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Мужчина 1960 года рождения скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Женщина 1925 года рождения умерла в Республиканской инфекционной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

За все время эпидемии в Карелии умерли 59 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорске - 5 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми), в Сортавале – 1 человек, в Олонецком районе – 7 человек (Олонец – 2, поселок Ковера – 3, деревня Мегрега – 1, деревня Куйтежа – 1), в Кеми – 7 человек, в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 7, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухи – 4 человека, в Сегежском районе – 6 человек (Сегежа – 5, поселок Надвоицы – 1), в Кондопоге – 31 человек, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (поселок Мелиоративный – 1, ДНТ «Северные просторы» – 1, поселок Новая Вилга – 3, село Заозерье – 3, поселок Шуя – 3, ДНТ «Березка» – 1, село Шокша – 1, СНТ «Бесовецкий» – 1, деревня Бесовец – 1), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кетроваара).


Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 2, в Пряжинском районе – 5, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии составляет 1196,2 на 100 тысяч населения. По России - 1181,2 случая, по Северо-Западу – 1578,3.

 

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Комментарии

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Zim
2020-11-07 09:31:44
« « По версии врача-инфекциониста Калифорнийского университета в Сан-Франциско Моники Ганди, маска способна снизить дозу вируса, что приводит к более легким и даже бессимптомным инфекциям у человека. Такой вывод она опубликовала в статье в Journal of General Internal Medicine.

К похожему результату пришли исследователи под руководством микробиолога Юэнь Гуоюна из Университета Гонконга. Они поместили в соседние клетки здоровых и инфицированных ковидом сирийских хомяков. Между некоторыми из них была установлена перегородка из хирургической маски.

Без маски примерно две трети здоровых хомяков заразились ковидом, следует из майской статьи в оксфордском журнале Clinical Infectious Desease. Из тех хомяков, которые были защищены маской, заболела только четверть, и их инфекция протекала легче, чем у соседей без маски».
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