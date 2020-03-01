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Подведение итогов выборов в горсовет Сортавалы отложено из-за жалоб кандидатов и наблюдателей

Новости. Политика
13:48, 02 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Результаты голосования оказались не в пользу кандидатов от оппозиции.

Такого количества жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей на муниципальных выборах в Карелии не было уже давно – территориальной избирательной комиссии Сортавалы пришлось даже перенести подведение итогов голосования, чтобы ответить на все поступившие обращения, но на новую расстановку политических сил в городском совете это вряд ли повлияет. Предварительные данные с избирательных участков свидетельствуют о сокрушительном поражении кандидатов от "Справедливой России", которые на этих выборах считались главными соперниками партии власти. В новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один выдвиженец "справедливороссов". Причем, почти повсеместно разрыв между результатами кандидатов от "Единой России" и их соперниками составляет десятки голосов.

Читайте подробнее в статье "Справедливая Россия" потеряла Приладожье".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
некто
2020-03-02 14:50:33
Не иначе бомжы и алкаши сделали свой выбор , проголосовали за помойное вЕдро .
новый
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