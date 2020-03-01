Подведение итогов выборов в горсовет Сортавалы отложено из-за жалоб кандидатов и наблюдателей

Результаты голосования оказались не в пользу кандидатов от оппозиции.

Такого количества жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей на муниципальных выборах в Карелии не было уже давно – территориальной избирательной комиссии Сортавалы пришлось даже перенести подведение итогов голосования, чтобы ответить на все поступившие обращения, но на новую расстановку политических сил в городском совете это вряд ли повлияет. Предварительные данные с избирательных участков свидетельствуют о сокрушительном поражении кандидатов от "Справедливой России", которые на этих выборах считались главными соперниками партии власти. В новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один выдвиженец "справедливороссов". Причем, почти повсеместно разрыв между результатами кандидатов от "Единой России" и их соперниками составляет десятки голосов.

Читайте подробнее в статье "Справедливая Россия" потеряла Приладожье".