Пограничники Карелии задержали браконьеров, вылавливающих сетями лосося

Браконьеры привлечены к ответственности за незаконную добычу лосося в приграничном районе, сообщили в пограничном управлении Карелии.

В июне 2018 года сотрудники Пограничного управления Карелии в акватории реки Печенга обнаружили двоих жителей приграничного района Мурманской области, осуществляющих незаконный вылов атлантического лосося (семги).

Было установлено, что 46-лет6ний и 52-летний жители Заполярного выехали на надувной лодке и установили сети в местах миграционного хода атлантического лосося в реке Печенга, и на момент задержания уже успели выловить несколько экземпляров данного вида водных биологических ресурсов.

По результатам разбирательства было возбуждено уголовное дело по статье браконьерство.

Печенгский районный суд Мурманской области одному из рыболовов-нарушителей назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Также были конфискованы надувная лодка и ставные сети в пользу государства. Судом принято во внимание то обстоятельство, что в отношении данного лица в 2013 году уже возбуждалось уголовное дело. Однако тогда указанный гражданин был освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Второй фигурант уголовного дела постановлением Печенгского районного суда освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, на основании того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также возместил причиненный ущерб.