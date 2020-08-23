Пограничники задержали подозрительного мужчину, прибежавшего из Финляндии в Карелию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия пресекли незаконное пересечение государственной границы РФ из Финляндии в Россию, сообщили в ведомстве.

Пограничники задержали в Лоухском районе Карелии в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений мужчину без документов, удостоверяющих личность.

Подозрительный мужчина был замечен местным жителем, работавшим недалеко от границы. Информация была передана пограничникам. В результате беглец был задержан пограничным нарядом.

Неравнодушное отношение к охране государственной границы всегда отличало жителей приграничья. Руководство Пограничного управления благодарит население региона за активную помощь в охране и защите государственной границы РФ.

В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.