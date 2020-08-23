Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подсчитано, на сколько снизились цены на авиарейсы по России
23.08.2020 15:48
Деньги инвесторов, вложенные в теплоснабжение города в Карелии, "вылетели в трубу" 2
23.08.2020 12:34
Почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви
23.08.2020 16:22
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
23.08.2020 20:31

Пограничники задержали подозрительного мужчину, прибежавшего из Финляндии в Карелию

Новости. Криминал
11:15, 24 Августа 2020
фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko
Загрузка...

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия пресекли незаконное пересечение государственной границы РФ из Финляндии в Россию, сообщили в ведомстве.

Пограничники задержали в Лоухском районе Карелии в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений мужчину без документов, удостоверяющих личность.

Подозрительный мужчина был замечен местным жителем, работавшим недалеко от границы. Информация была передана пограничникам. В результате беглец был задержан пограничным нарядом.

Неравнодушное отношение к охране государственной границы всегда отличало жителей приграничья. Руководство Пограничного управления благодарит население региона за активную помощь в охране и защите государственной границы РФ.

В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
*
2020-08-24 11:37:35
Есть ли у нас граница или нет . вопрос остаётся открытым .
Вячеслав
2020-08-24 11:32:35
Видать компас потерял или с головой что?
User
2020-08-24 11:21:14
Прибежал из Финляндии в Карелию?! Это действительно очень подозрительно. Обычно бегут в обратную сторону. :)
Off
2020-08-24 12:02:34
User, може это Кир бегает туда -сюда ? Да и Нового , не слышно... )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
19.08.2020, 07:50
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
Первые пассажиры оценили долгожданный подарок к 100-летию республики – современный терминал, оборудованный по последнему слову техники, с пропускной способностью до 300 человек в час.
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 3
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»