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Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле

Новости. Общество
21:30, 06 Ноября 2020
фото: pixabay.com / PublicDomainPictures
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В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо.

Сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "China Daily".

Женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.

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