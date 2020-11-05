Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле

В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо.

Сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "China Daily".

Женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.