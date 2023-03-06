Появились подробности страшного ДТП в Петрозаводске, в котором погибли два человека (ФОТО)

В дорожной аварии на Первомайском проспекте 8 марта разбились насмерть молодые мужчина и женщина.
По предварительной информации Госавтоинспекции карельской столицы, 8 марта, в 01.39 в районе дома №54 по Первомайскому проспекту водитель 1980 года рождения за рулем Chevrolet Niva неправильно выбрал скорость движения.
Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.
В результате ДТП водитель и женщина-пассажир, 1982 года рождения скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, ранее мы сообщали об опубликованном видео последствий этой аварии.
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