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Появились разъяснения, как пенсионеры могут разово получить сотни тысяч рублей из накоплений в ПФР

Новости. Общество
09:00, 21 Февраля 2022
фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

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Единовременную выплату из накопительной пенсии имеют право получить женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Это следует из разъяснений доцента РЭУ им. Г.В.Плеханова, кандидата экономических наук Фариды Мирзабалаевой, опубликованных в «Российской газете».

«Единовременная выплата средств пенсионных накоплений — это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата. Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица», — пояснила собеседница издания.

На пенсионные накопления могут рассчитывать работающие россияне 1967 года рождения и моложе. Также в этом перечне указаны следующие группы.

Граждане 1966 года рождения и старше за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Мужчины 1953—1966 года рождения и женщины 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

«Российская газета» в качестве примера опубликовала следующие расчеты. Пенсионерка, которой исполнилось 50 лет в 2019 году, обратилась за назначением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Размер ее страховой пенсии по старости на дату обращения составлял 14 тыс. рублей. А общая сумма средств пенсионных накоплений равнялась 200 тыс. рублей. При соблюдении ряда условий она может получить единовременно сумму в размере 200 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
2022-02-21 10:29:13
Сторожу из Питера ещё далеко до этой халявы.
Гость
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