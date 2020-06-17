Появились свежие цифры об уровне бедности в Карелии - ситуация ухудшилась

Численность жителей Карелии, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, в 2019 году составила 15,7% - это больше, чем почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

Выше, чем в Карелии этот показатель только в Псковской области, во всех остальных регионах доля бедных меньше. В целом по России он составил 12,3%.

Такие выводы следуют из инфографики Карелиястата "Социально-экономические индикаторы бедности" за 2018 и 2019 годы. Удельный вес малоимущего населения в Карелии в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".