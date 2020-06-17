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Появились свежие цифры об уровне бедности в Карелии - ситуация ухудшилась

Новости. Общество
09:46, 18 Июня 2020
фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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Численность жителей Карелии, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, в 2019 году составила 15,7% - это больше, чем почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

Выше, чем в Карелии этот показатель только в Псковской области, во всех остальных регионах доля бедных меньше. В целом по России он составил 12,3%.

Такие выводы следуют из инфографики Карелиястата "Социально-экономические индикаторы бедности" за 2018 и 2019 годы.

Удельный вес малоимущего населения в Карелии в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Изя
2020-06-18 11:23:51
Согласен с жителем + .
Доколе можно врать и ни хрена не делать . приставы , буряты и Ко ?????? :)
Ткачев
2020-06-18 11:18:25
"Власти врут. Никогда так хорошо не жили." (с)кир
житель+
2020-06-18 10:55:25
Согласен с Карел. Жизнь такая великолепная представлена президенту , что просто некуда.А получается, что идет кипучая , бурная жизнь при общем запоре организма" Когда же кончится этот бардак лживости,непрофессионализма, бездарностей и лгунов?????
кир
2020-06-18 10:42:56
Давайте начнем кормить как как в Америке. И к чему это приведёт видно по тамошним беспорядкам. Только заставлять постоянно работать, даже на простых работах. В цифровом веке поставить под контроль всё трудоспособное население не можете. Вирус заставит.
карел
2020-06-18 10:37:08
Ну вот , испортили Главе всю , нарисованную им , картинку благополучия и развития в регионе . примерно показали как оно есть . Стагнация региона идёт полным ходом .
Гость
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