Появился новый прогноз о курсах рубля и доллара

В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты до 75 рублей за доллар.

Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Он отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю. При этом они предпринимали попытки начать восходящее движение.

«В частности, пара доллар/рубль выходила вверх из диапазона 60-60,7 рубля, в котором проводит большую часть времени с начала августа. В моменте американская валюта даже поднималась выше 61 рубля. Однако закрепиться на достигнутых уровнях не удалось и к концу недели доллар вернулся в обозначенный коридор», — сказал Зварич.

Аналитик отметил, что рублю удалось удержать позиции несмотря на сильное снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе недели отступал ниже 90 долларов за баррель, но смог отыграть эту отметку в пятницу. Игнорирование ситуации в ценах на нефть, которая говорит о снижении в дальнейшем притока иностранной валюты со стороны экспортеров углеводородов, проходило в отсутствии существенных поддерживающих факторов, в частности без повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат.

По мнению Зварича, в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту.

«Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — объяснил Зварич.