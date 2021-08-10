Поликлинику на Древлянке реконструируют к концу следующего года

Строители завершили подготовительные работы и ждут заключения государственной экспертизы

Корпус поликлиники № 5 на Древлянке в Петрозаводске будет реконструирован и сдан в эксплуатацию к концу следующего года. В здании разместятся взрослая и детская поликлиники, в которых будут обслуживаться жители Перевалки. Подрядная организация уже завершила основную часть подготовительных работ и ожидает результатов государственной экспертизы. Об этом на выездном совещании с руководством строительной компании сообщили представители законодательных и исполнительных органов власти.

«Я уверена, что проектно-сметная документация получит положительное заключение, поскольку она уже переделывалась на предмет соответствия новым стандартам, — отмечает депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. — При проектировании в конце 1980-х годов и при строительстве в начале 1990-х предполагалось, что здесь будет диагностический центр и поликлиника для жителей Прионежского района, но время поменяло приоритеты. Теперь здесь планируется разместить взрослую и детскую поликлиники, в которых будет обеспечиваться высокотехнологичная медицинская помощь по всем направлениям».

На реконструкцию и оснащение поликлиники заложено 1,5 миллиарда рублей, однако на все работы потребуется на 700 миллионов больше, которые предстоит изыскать.

«Объект очень сложный, потому что зачастую построить новое здание проще, чем реконструировать недостроенное здание, — поясняет министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов. — Кроме того, с 1990-х годов поменялись многие правила и нормы. Тем не менее ключевые решения того, как в старом корпусе разместить оборудование по всем новым требованиям, удалось найти и согласовать со специалистами. Безусловно, подготовить проектную документацию и пройти экспертизу возможно только в рамках одной команды экспертов и проектировщиков. Работаем в еженедельном режиме, чтобы к концу 2022 года сдать объект».

Как отметила заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии Марина Гуменникова, реконструкция и оснащение корпуса поликлиники сделает медицинскую помощь доступнее для жителей Перевалки.

«Сейчас жители микрорайона получают первичное медицинское обслуживание в поликлинике на Свердлова и частично в поликлинике № 5 на Лесном проспекте, — говорит Марина Гуменникова. — Была проведена экспертиза, которая показала, что здание может быть использовано для нужд медицинской организации. Проблема недостроенного корпуса стала решаться быстро и без пустых обещаний. Было принято решение о приведении долгостроя в порядок, сразу же эксперты дали заключение о возможности реконструкции, и тут же были рассмотрены варианты получения федерального финансирования. Гарантия на финансирование уже получена, строители приступают к работам».