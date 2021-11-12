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Политики попали в курьезную ситуацию и прославили Карелию на всю страну

Новости. Общество
10:33, 01 Января 2022
фото: кадр из видео

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Минувший 2021 год не обошелся без курьезных происшествий, которые прославили Карелию в прямом смысле на всю страну.

Самая громкая из таких историй приключилась с новым мэром Петрозаводска Владимиром Любарским, который ноябрьским вечером попал под машину во время пробежки по … проезжей части. Пострадавшего градоначальника госпитализировали, и, находясь на больничной койке, Любарский написал про себя ироничное стихотворение, которое он выложил в социальные сети.

«Приключился тут друзья вот такой кошмарик:
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
Тем не менее, он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей.
Слава Богу, живы все, и водитель тоже.
Помним, правила, друзья, нарушать негоже».

Стихи стремительно разлетелись по лентам новостей, и на творчество карельского мэра даже обратил внимание ведущий «Первого канала» Иван Ургант. Он процитировал вирши Любарского в эфире своего шоу и сопроводил их шутливым, но вполне доброжелательным комментарием: «Самоиронично, легкая ирония, в первую очередь, по отношению к самому себе».

Чем порадовали спикер Петросовета Надежда Дрейзис, бывший депутат Законодательного собрания Карелии, известный бизнесмен Андрей Мазуровский и главный редактор журнала «Север», поэтесса Елены Пиетиляйнен, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-01 13:46:12
Фигня, не стоящая внимания.
Offff
2022-01-01 11:01:04
Особенно радуют судьи , прославляют наше ..эээ "правосудие" на весь мир .
Гость
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