Политики попали в курьезную ситуацию и прославили Карелию на всю страну

Минувший 2021 год не обошелся без курьезных происшествий, которые прославили Карелию в прямом смысле на всю страну.

Самая громкая из таких историй приключилась с новым мэром Петрозаводска Владимиром Любарским, который ноябрьским вечером попал под машину во время пробежки по … проезжей части. Пострадавшего градоначальника госпитализировали, и, находясь на больничной койке, Любарский написал про себя ироничное стихотворение, которое он выложил в социальные сети.

«Приключился тут друзья вот такой кошмарик:

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее, он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей.

Слава Богу, живы все, и водитель тоже.

Помним, правила, друзья, нарушать негоже».

Стихи стремительно разлетелись по лентам новостей, и на творчество карельского мэра даже обратил внимание ведущий «Первого канала» Иван Ургант. Он процитировал вирши Любарского в эфире своего шоу и сопроводил их шутливым, но вполне доброжелательным комментарием: «Самоиронично, легкая ирония, в первую очередь, по отношению к самому себе».

Чем порадовали спикер Петросовета Надежда Дрейзис, бывший депутат Законодательного собрания Карелии, известный бизнесмен Андрей Мазуровский и главный редактор журнала «Север», поэтесса Елены Пиетиляйнен, читайте здесь.