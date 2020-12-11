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Полицейские устроили погоню за водителем на севере Карелии

Новости. Происшествия
13:22, 12 Декабря 2020
фото: полиция Сегежи
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Лишенный прав водитель пытался скрыться от сотрудников полиции в Сегеже, но был задержан.

В Сегеже водитель не выполнил требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и пытался скрыться. Как сообщили в полиции Сегежи, в итоге он был задержан и отстранён от управления.

Поскольку ранее он уже был лишён права управления транспортным средством, теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.

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