Полиция Карелии ищет подозреваемого по имени Денис Збигнетович Я.

Правоохранительным органам Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Беломорского района разыскивают Дениса Збигнетовича Я. 1979 года рождения. Мужчину подозревают в имущественном преступлении.

Может находиться как в Беломорском районе, так и в Петрозаводске.

Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 911-053-26-76, 8 921-623-92-45, 8 (814-37) 5-11-69.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.



