Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в грабеже женщину

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске обратились за помощью в розыске женщины, скрывшейся от органов следствия.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В розыск объявлена Шуневич Алина Николаевна 1985 года рождения, подозреваемая в совершении грабежа на территории города. Она скрывается от органов следствия.

По сведениям полиции, подозреваемая может находиться в торгово-развлекательных центрах и магазинах самообслуживания Петрозаводска.

Всех, располагающий информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8921 0118696, 8911 4268177.