Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в грабеже женщину

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске обратились за помощью в розыске женщины, скрывшейся от органов следствия.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
В розыск объявлена Шуневич Алина Николаевна 1985 года рождения, подозреваемая в совершении грабежа на территории города. Она скрывается от органов следствия.
По сведениям полиции, подозреваемая может находиться в торгово-развлекательных центрах и магазинах самообслуживания Петрозаводска.
Всех, располагающий информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8921 0118696, 8911 4268177.
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