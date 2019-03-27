Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в хищениях мужчину

Полиция пытается установить личность мужчины, который подозревается в хищениях, сообщает МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на фото. Он подозревается в совершении хищений.

"Всем, кто обладает информацией о личности и местонахождении данного человека, полиция просит обращаться по телефонам: 8-999-210-79-97, 8-953-526-73-12", - сообщается на сайте МВД Карелии.

Конфиденциальность гарантируется.