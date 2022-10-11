Полиция поймала жителя Петрозаводска, уродовавшего дома рекламой наркотиков

Безработный горожанин за небольшие деньги рисовал на стенах домов на Голиковке рекламу наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска нашли мужчину 1997 года рождения, который работал на интернет-площадку, распространяющую наркотики.



За небольшое вознаграждение он наносил незаконную рекламу на здания в районе Голиковка. Не имеющий официального дохода петрозаводчанин уже имел проблемы с законом.

Его привлекли к ответу за административное правонарушение.