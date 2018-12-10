Полиция разыскивает 22-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже

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Молодой человек с седыми волосами и татуировкой на шее подозревается в грабеже, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивается Юрия Д., 1996 года рождения.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ – грабеж.
Приметы: седые волосы, на шее за правым ухом татуировка в виде надписи.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8-999-094-51-26, 8-953-533-27-34.
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