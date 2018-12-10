Полиция разыскивает 22-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже

Молодой человек с седыми волосами и татуировкой на шее подозревается в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивается Юрия Д., 1996 года рождения.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ – грабеж.

Приметы: седые волосы, на шее за правым ухом татуировка в виде надписи.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8-999-094-51-26, 8-953-533-27-34.