Полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в краже на Перевалке

Лицо горожанина попало в объектив камеры.

Полицейские устанавливают личность мужчины, который запечтален на скриншоте видео. Информацию сообщили в МВД Карелии.

По версии полицейских, он причастен к хищению, совершенному на Перевалке. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, правоохранители просят сообщать информацию по номеру телефона: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.