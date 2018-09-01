Полпред президента поддержал идею восстановления сгоревшей Успенской церкви в Карелии

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов пообещал перечислить личные средства на восстановление сгоревшего храма.

В рамках визита в Кондопогу Александр Беглов посетил место, где прежде находилась сгоревшая Успенская церковь, передает пресс-служба карельского правительства.

Уничтоженный огнем храм власти республики планируют восстанавливать. 23 августа был открыт официальный сбор средств на воссоздание Успенской церкви на счет благотворительного фонда "Северный Духовный путь". В настоящее время собрано порядка 4 млн рублей.

Полпред президента Александр Беглов выразил намерение перечислить личные средства на счет фонда.

"В силу своей уникальности Успенская церковь в Кондопоге была хорошо изучена специалистами. Имеющийся объем актуальной научной информации позволяет прорабатывать вопрос о возможности ее научно обоснованного и максимально достоверного воссоздания при условии тщательного подбора материала и воспроизведения традиционных технологий с использованием исторических плотницких инструментов. Ведущие специалисты по реставрации деревянного зодчества — исследователи, проектировщики, плотники-реставраторы северо-запада России - готовы объединить свои усилия в этой работе",- сообщает пресс-служба Артура Парфенчикова.

Успенская церковь была уничтожена огнем 10 августа. По предварительным данным, причиной пожара был поджог. Подозреваемым является 15-летний подросток.