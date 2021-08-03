Полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам

После доклада главы республики трансляция совещания оказалась прервана.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел утром 4 августа в Петрозаводске совещание по лесным пожарам в Карелии. Правда, как отметил на совещании глава республики Артур Парфенчиков, в настоящее время действующих лесных пожаров на территории региона нет, и Александру Гуцану пришлось слушать доклад губернатора о том, что происходило в Карелии в июле.

Главной причиной лесных пожаров полпред президента назвал «неосторожное обращение с огнем различных категорий граждан – туристов, охотников, грибников и рыбаков при посещении ими лесов». «Для предупреждения таких пожаров власти республики и власти муниципальных образований должны заблаговременно проводить необходимые превентивные мероприятия. Это – основная задача органов исполнительной власти!», – подчеркнул Гуцан.

Как доложил полпреду президента глава Карелии, подготовка республики к пожароопасному сезону проводилась в «штатном режиме», и Рослесхоз проверил имевшиеся в регионе силы и средства для борьбы с огнем в лесу. Однако нынешним летом республика столкнулась с «крайне тяжелой ситуацией», и, по словам Парфенчикова, к началу июля весь запас федеральных средств, выделенных Карелии на авиапатрулирование, был израсходован, после чего республиканским властям пришлось тратить средства из своего резервного фонда.

«В целом, ситуацию до 12 июля мы достаточно четко контролировали, но ситуация, связанная с проходом сухих гроз, с началом массового сбора ягод, ряд других обстоятельств, в том числе техногенных, привели к резкому росту количества лесных пожаров. С начала года зарегистрировано 297 природных пожаров на более чем 19 тысячах гектаров. Но с 12 июля за короткий срок у нас произошло почти 70 пожаров буквально за несколько дней», – сказал Артур Парфенчиков.

За ходом совещания жители Карелии могли следить в Интернете, но сразу после доклада главы республики трансляция встречи прервалась, и, как проходило обсуждение лесопожарной ситуации в регионе, для населения осталось неизвестным.