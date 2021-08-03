Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам

Новости. Общество
10:16, 04 Августа 2021
фото: © Правительство РК

Новости партнеров

После доклада главы республики трансляция совещания оказалась прервана.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел утром 4 августа в Петрозаводске совещание по лесным пожарам в Карелии. Правда, как отметил на совещании глава республики Артур Парфенчиков, в настоящее время действующих лесных пожаров на территории региона нет, и Александру Гуцану пришлось слушать доклад губернатора о том, что происходило в Карелии в июле.

Главной причиной лесных пожаров полпред президента назвал «неосторожное обращение с огнем различных категорий граждан – туристов, охотников, грибников и рыбаков при посещении ими лесов». «Для предупреждения таких пожаров власти республики и власти муниципальных образований должны заблаговременно проводить необходимые превентивные мероприятия. Это – основная задача органов исполнительной власти!», – подчеркнул Гуцан.

Как доложил полпреду президента глава Карелии, подготовка республики к пожароопасному сезону проводилась в «штатном режиме», и Рослесхоз проверил имевшиеся в регионе силы и средства для борьбы с огнем в лесу. Однако нынешним летом республика столкнулась с «крайне тяжелой ситуацией», и, по словам Парфенчикова, к началу июля весь запас федеральных средств, выделенных Карелии на авиапатрулирование, был израсходован, после чего республиканским властям пришлось тратить средства из своего резервного фонда.

«В целом, ситуацию до 12 июля мы достаточно четко контролировали, но ситуация, связанная с проходом сухих гроз, с началом массового сбора ягод, ряд других обстоятельств, в том числе техногенных, привели к резкому росту количества лесных пожаров. С начала года зарегистрировано 297 природных пожаров на более чем 19 тысячах гектаров. Но с 12 июля за короткий срок у нас произошло почти 70 пожаров буквально за несколько дней», – сказал Артур Парфенчиков.  

За ходом совещания жители Карелии могли следить в Интернете, но сразу после доклада главы республики трансляция встречи прервалась, и, как проходило обсуждение лесопожарной ситуации в регионе, для населения осталось неизвестным.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-04 11:25:58
Не Байден, так население виновато. Больше ж некому!
карел
2021-08-04 11:11:10
В себе любимых причин бардака не видят .
бюджет
2021-08-04 11:09:17
Нормалек! Главная причина пожаров - граждане! А отсутствие советских структур по охране лесов и соответствующей техники ???. Ранцевыми пшикалками и лопатами много не загасишь. Государевы люди такие странные выводы делают.
Самуил
2021-08-04 11:25:29
бюджет, это кабинетные люди. А вот кабинеты - государственные.
btw
2021-08-04 11:21:36
бюджет, не странные, а удобные
drug
2021-08-04 10:40:44
Октябрь. Все. Точка.
карел
2021-08-04 11:12:22
drug, понятно .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
28.07.2021, 07:15
Умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия»

Аналитика

03.08.2021 12:42
Обществоведение
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Квартиры уже доступны для бронирования.
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 12
28.07.2021 13:59
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 6
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»