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Новости. Общество
10:40, 29 Мая 2018
фото: dvinatoday.ru

Полпред Путина приехал в Олонец

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Полпред президента России в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов приехал в Олонецкий район Карелии.

По данным пресс-службы карельского парламента, полпреда сопровождают глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин, начальник ФСБ России по Карелии Александр Барышев, прокурор республики Карен Габриелян, врио Министра внутренних дел по Карелии Виталий Зайков, депутаты карельского парламента Марина Гуменникова и Анна Лопаткина, а также представители органов исполнительной власти и руководство районной администрации.


Фото: rk.karelia.ru

"Делегация встретится с молодежными активистами, посетит один из успешных животноводческих комплексов Карелии – племенное хозяйство "Ильинское", побывает в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в районной центральной больнице, проведет совещание с представителями местного бизнеса. Кроме того, запланирована встреча Александра Беглова с руководством, уполномоченными участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних местного отдела МВД", - отметили в пресс-службе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-05-29 12:17:56
Отправлено на "прямую линию" Президенту, заголовок "Грабеж среди бела дня". Последний абзац: "Колониализм во всех формах под запретом. Власти Карелии пытаются закабалить коренные народы. Власти России обязаны прийти на помощь Карелии и ее народам".
кир
2018-05-29 10:50:31
Что дают эти тусовки? Ни уму ни сердцу.
User
2018-05-29 12:04:32
кир, эти тусовки - прикрытие рыбалки на Ладоге. Не ужели вы думаете, что высокие чины приехали о народе подумать?
Гость
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