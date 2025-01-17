Пользователей «Ростелекома» рекомендовали сбросить пароли из-за масштабной хакерской атаки

В Минцифры заверили, что очень чувствительные личные данные пользователей не затронуты, как и сайт «Госуслуги».

Хакерская атака была совершена на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома», говорится в сообщении Минцифры. Эту информацию приводит агентство «Прайм».

Ранее компания «Ростелеком» ранее сообщила об утечке данных на фоне хакерской атаки на инфраструктуру своего подрядчика. Отмечалось, что утечка не затронула очень чувствительные персональные данные клиентов «Ростелекома», однако пользователям рекомендовано сбросить пароли и использовать двухфакторную идентификацию.

«Чувствительные данные абонентов „Ростелекома“ не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика „Ростелекома“ была совершена хакерская атака. Она никак не затронула Госуслуги», — сказано в сообщении ведомства.