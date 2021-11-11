Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

Tele2 и Xiaomi развивают стратегическое партнерство и предлагают клиентам уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке смартфона.

Пользователи Tele2 могут приобрести смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Ее размер составляет от 1 до 4 тысяч рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить вечно. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

Чтобы воспользоваться новым предложением, клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomi из тех, что участвуют в акции. Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте tele2.ru или в салоне связи — до 21 декабря 2021 года. Акция действует для абонентов популярных тарифов линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит». Подробнее об акции — на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

Клиенты Tele2 могут управлять остатками пакетов разными способами: копить и переносить их вечно, продавать на «Маркете Tele2», обменивать на фильмы видеосервиса Wink, а теперь — на скидку при покупке смартфона.

«Мы не просто создаем альтернативу существующим решениям в телекоме, но подтверждаем репутацию трендсеттера: обмен минут на смартфон — такого на рынке еще не было. Tele2 предлагает клиентам использовать базовые услуги для выгодных покупок. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты — на разговоры, новинки кино или смартфон», — отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

«Своим успехом Xiaomi во многом обязана тому, что постоянно предлагает инновационные решения не только в разработке продуктов, но и в механизмах их распространения, стремясь создать дополнительные преимущества для своих пользователей. Наша цель — сделать передовые технологии доступными для максимально широкой аудитории, и мы рады видеть в лице Tele2 партнера, который разделяет наши ценности. Мы с гордостью запускаем эту уникальную коллаборацию и уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, Xiaomi и, что особенно важно, российские потребители», — рассказал глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.

Новый проект — это очередной успешный шаг сотрудничества Tele2 и Xiaomi. Аудитория поклонников бренда стремительно растет, сегодня это — один из лидеров мирового рынка смартфонов. По данным исследования Counterpoint Research, впервые в истории Xiaomi стала брендом номер один в мире по объемам ежемесячных продаж смартфонов. В июне 2021 года продажи Xiaomi выросли на 26%, что сделало компанию самым быстрорастущим брендом за месяц. Во втором квартале 2021 года Xiaomi заняла второе место в мире по объему продаж. В совокупности компания продала около 800 миллионов смартфонов с момента своего создания в 2011 году. Xiaomi занимает 338-е место в мировом рейтинге Fortune Global 500. По результатам исследования Международной корпорации данных (IDC), во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые стала лидером на российском рынке смартфонов.

Устройства вендора сегодня — самые востребованные в розничной сети Tele2: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Ее доля с начала года увеличилась на 14 п. п. и составила 42%. Сегодня Xiaomi выбирает каждый пятый пользователь смартфонов в сети Tele2. Бренд занимает второе место по популярности у клиентов мобильного оператора. В третьем квартале 2021 года доля Xiaomi среди пользователей смартфонов составила 21%. При этом сразу три актуальные модели входят в топ-10 у клиентов Tele2 — Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9.

«Tele2 и Xiaomi сегодня готовы предложить своим пользователям действительно уникальное решение — возможность обмена минут на смартфон. Мы продолжаем развивать наши услуги вместе с партнерами, сильнейшими игроками в своей отрасли. Tele2 в сотрудничестве с такими компаниями предоставляет своим клиентам новые возможности и завоевывает их лояльность за счет по-настоящему уникальных предложений. Сегодня пользователи связи ждут от операторов интересных коллабораций с лидерами рынка. Мы видим востребованность и потенциал бренда Xiaomi, популярность продукции вендора стремительно растет в России и мире. Разработка продукта и запуск совместной рекламной кампании — это очередной важный шаг для нас и наших клиентов», — отметил заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.

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