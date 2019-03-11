Помещение в центре Петрозаводска выставлено на продажу

Власти Карелии проводят аукцион по продаже подвального помещения в доме по соседству с мэрией Петрозаводска.

На аукцион в Петрозаводске выставлено нежилое подвальное помещение площадью 18,1 квадратных метра в угловом здании, расположенном по адресу проспект Ленина, 3, ул. Куйбышева, 22.

Начальная цена продажи – 209 тысяч рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".