Поправка в Конституцию о защите исторической правды станет геополитическим щитом России, считает политолог

Одна из поправок в Конституцию Российской Федерации, которую предложено одобрить гражданам в ходе всероссийского голосования, касается необходимости закрепления в Основном законе защиты исторической правды.

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается" - говорится в проекте Статьи 67 Конституции России.

Насколько важна и актуальна эта поправка сейчас, когда предпринимаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, рассказал известный карельский политолог Анатолий Цыганков.

"75 лет назад завершились бои на фронтах Второй мировой войны, но в последние годы разгораются не менее смертоносные сражения - теперь уже идеологические.

Мало знать историческую правду, её ещё надо уметь защищать. Совсем недавно, какие-нибудь с десяток лет назад, никому бы и в голову не пришло ставить под сомнение тот факт, что граждане СССР ценой своих жизней – 27 миллионов человек погибли – спасли мир от нацизма. Это был для всех неопровержимый исторический факт, отложившийся в документах, свидетельствах очевидцев. Казалось, что это незыблемая геополитическая основа, на которой устойчиво стоит современный мир. И вот на памяти поколения, раздавившего гадину нацизма, при жизни здравствующих ещё свидетелей Великой Отечественной войны, и немногих остающихся участников военных сражений (таких всё меньше и меньше на планете), разворачивается гнусная фальсификация истории Второй мировой войны, когда политики США и Западной Европы ставят на одну доску фашистскую Германию, развязавшую мировую войну, и Советский Союз, страшно пострадавший от войны и ценой жизни своих граждан спасший весь мир".

По мнению политолога, необходима законодательная основа, усиливающая дипломатические позиции России в этой геополитической схватке.

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