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Поправка в Конституцию о защите исторической правды станет геополитическим щитом России, считает политолог

Новости. Общество
08:45, 14 Мая 2020
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Одна из поправок в Конституцию Российской Федерации, которую предложено одобрить гражданам в ходе всероссийского голосования, касается необходимости закрепления в Основном законе защиты исторической правды.

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается" - говорится в проекте Статьи 67 Конституции России.

Насколько важна и актуальна эта поправка сейчас, когда предпринимаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, рассказал известный карельский политолог Анатолий Цыганков.

"75 лет назад завершились бои на фронтах Второй мировой войны, но в последние годы разгораются не менее смертоносные сражения - теперь уже идеологические.

Мало знать историческую правду, её ещё надо уметь защищать. Совсем недавно, какие-нибудь с десяток лет назад, никому бы и в голову не пришло ставить под сомнение тот факт, что граждане СССР ценой своих жизней – 27 миллионов человек погибли – спасли мир от нацизма. Это был для всех неопровержимый исторический факт, отложившийся в документах, свидетельствах очевидцев. Казалось, что это незыблемая геополитическая основа, на которой устойчиво стоит современный мир. И вот на памяти поколения, раздавившего гадину нацизма, при жизни здравствующих ещё свидетелей Великой Отечественной войны, и немногих остающихся участников военных сражений (таких всё меньше и меньше на планете), разворачивается гнусная фальсификация истории Второй мировой войны, когда политики США и Западной Европы ставят на одну доску фашистскую Германию, развязавшую мировую войну, и Советский Союз, страшно пострадавший от войны и ценой жизни своих граждан спасший весь мир".

По мнению политолога, необходима законодательная основа, усиливающая дипломатические позиции России в этой геополитической схватке.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-05-14 11:02:28
Я так понял , что в Карелии более-менее независимых журналистов , политологов и прочей публики , способной что то написать , проанализировать уже практически не осталось , кроме Поташёва . Местячковые неолибералы , АУ )))) :)
Джуманский
2020-05-14 10:54:05
Поправка за статичность истории. Но это же абсурд. Находятся какие то артефакты, открываются архивы, появляются новые методы обработки информации...Я чту память павших, но поправка о неизменяемости истории - бредовая идея, да о чем я говорю, наверху вообще не интересуют все эти поправки, кроме одной...
Koira
2020-05-14 10:52:40
Единственная поправка - это обнуление пыни
goo
2020-05-14 10:40:13
Если государство так радеет за историческую правду, почему архивы до сих пор закрыты?
кир
2020-05-14 11:09:56
goo, правда, почему?
Кузьма
2020-05-14 10:04:00
Сначала прос….ли память такие же как этот политолог , замяли , заболтали , извратили на балконах День Победы , потом начинают писать всякую лабуду , с целю получения личных от власти дивидендов . Шёл бы куда-нибудь плодиться , если народ этого не желает . Не надоело уже лапать память о ВОВ грязными руками и языками .
кир
2020-05-14 09:59:54
Правды в России не было и нет. Очень удобно жить в сказках и мифологии, когда вокруг непонятный и враждебный мир. А что делать? Это способ выживания нашей цивилизации. :)
Leopol'd
2020-05-14 09:08:13
На горизонте замаячило "голосование". Есть шанс прогнуться и получить вкусняшку.
бюджет
2020-05-14 09:02:48
А кто знает ЭТУ правду?
Изя
2020-05-14 08:54:34
Опять бредит . Чем занимается этот человек совсем не понятно .
Гость
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