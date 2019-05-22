Популярные китайские смартфоны могут лишиться доступа к сервисам для Android

Американская корпорация Google приостановила сотрудничество с китайским производителей смартфонов Huawei после того, как 17 мая администрация президента США Дональда Трампа внесла китайскую компанию в "черный список".

В связи с этим Huawei "незамедлительно лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, и последующие версии ее смартфонов за пределами Китая также потеряют доступ к популярным предложениям и сервисам, включая Google Play Store и Gmail".

В результате санкций владельцы смартфонов Huawei в будущем столкнутся с деградацией сервисов Android. Такое мнение высказал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух на сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе.

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