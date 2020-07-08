Популярный у петрозаводчан бассейн ремонтируют

В бассейне "H2O" идут ремонтные работы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обновляют не только помещения, но и гидросистему спортивного объекта.

В здании начался плановый ремонт: были проведены малярные работы на первом и втором этажах, в малой чаше сделана полная затирка межплиточных швов, обновлены скамейки в душевых и холле бассейна, заменено нескользящее покрытие стартовых тумб. Плитка на обходных дорожках, в раздевалках и душевых частично отремонтирована.



В настоящее время на объекте производится замена запорной арматуры, реставрация и переборка насосов. К открытию бассейна будет завершено техническое обслуживание оборудования – системы водоподготовки, станции дозирования, погружных донных пылесосов, заменены фильтры системы вентиляции.



Параллельно с ремонтом идёт благоустройство прилегающей территории: участок чистят от кустарника, еженедельно косят траву и осуществляют уборку.



Работы выполняются сотрудниками бассейна за счёт средств Спортивной школы Олимпийского резерва №3.